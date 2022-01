Pühad möödusid kardetust rahulikumalt

Jõulud ja aastavahetus möödusid nii päästjate, politsei kui ka Läänemaa haigla erakorralise meditsiini osakonna (EMO) jaoks pigem tavapäraselt rahulikult.

Läänemaa haigla õendusjuhi Marju Lepmetsa sõnul oleks võinud ju arvata, et kuna valitsus aastavahetuseks kellaajapiirangu tühistas, juhtub ka palju õnnetusi, aga tegelikult pühad haigla EMO koormust ei suurendanud. „31. detsembrist 2. jaanuarini käis EMOs 63 patsienti, mis on täiesti tavapärane,“ ütles Lepmets. Õendusjuhi sõnul on ka see täiesti tavaline, et nädalavahetusel pöördutakse mure korral just EMOsse. „Sest inimestel polegi siis kuhugi mujale minna,“ nentis ta.

