Teeme Ära meeskond ja päästeamet innustavad tänavusel talgupäeval tähelepanu pöörama kodukandi tiikide ja kraavide ohutusele.

Vormsi saarel ootab talgujuht Krista Veissoni sõnul kordategemist Norrby rannas endise piirivalvetorni juures olev vana kaev. „Kavas on korrastada ka rannas olev ohutusstend. Selle saime püsti Teeme Ära talgupäeval aastaid tagasi. Selge on, et see tahab igal kevadel uuesti kordategemist,“ ütles ta.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!