Haapsalu teatristuudio uurib lavalaudadel inimkeha

Haapsalu teatristuudio uus improvisatsiooniline lavastus „Mis asi see on?“ otsib vastust igavikulisele küsimusele, kuidas olla inimene.

Noore lavastaja Alissija-Elisabet Jevtjukova sõnul on tegemist kollaažiga, mis on kokku pandud harjutustest, mida Haapsalu teatristuudiolased on teinud. „See on ühisdünaamika otsimine, kollaaž läbi otsingulise jagamise ja näitlejate töö jälgimise,“ ütles Jevtjukova. Kui lihtsalt lahti seletada, on lavastaja jälginud stuudiolaste improvisatsiooni tundides ja pannud sellest kokku terviku, mis koondab häälitsemise, liikumise ja kõne elemente.

Kindlasti ei ole tegemist traditsioonilise sõnateatri ega psühholoogilise realismiga. Uus lavastus uurib keha: mida see teeb, kuidas käitub.

