Jüri Ratas mängib jalgpallihalli avamisel Haapsalu meeskonnas

Laupäeval avatakse Haapsalu jalgpallihall linna ja jalgpalliliidu matšiga.

Haapsalu aselinnapea Tõnu Parbus selgitas, et tegemist ei ole linnavalitsuse võistkonnaga, vaid linna võistkonnaga, kus teiste seas mängivad Jüri Ratas, Jaanus Karilaid, Urmas Sukles ja Innar Mäesalu. Küsimusele, kuidas Ratas Haapsaluga seotud on, vastas Parbus: „Ta on Haapsalu patrioot.” Parbus lisas, et Ratas on Haapsalu–Rohuküla raudtee toetaja ja raudtee on Haapsalu meeskonna särkidel ära märgitud.

