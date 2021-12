Konflikti saatel vallavanemaks kandideeriv Riisalu: olen hinges otsuse teinud

Lääne-Nigula vallas vallavanemaks kandideeriv endine Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu (KE) pärast nimekirja lekkimist sinna enam ei kipu ja praeguse vallavolikogu alluvuses end töötamas naljalt ei näe, kirjutas Postimees.

Lääne-Nigula vallavanema kohale kandideeris kokku kuus inimest, nende seas Tallinna linnavõimu endine liige Aivar Riisalu. Tema kirjeldusel juhtus värbamisprotsessis see, mis juhtuma ei pidanud ning kandideerivad nimed lekkisid volikogu liikmete sekka liiga vara. „See on läinud avalikuks laadaks,” nentis ta.

„See, et nad selle naljaks pöörasid, maksab neile kätte. Sellisel moel nad sinna mõistlikku inimest ei leia, eelkõige ka ilmselt mitte mind,” ütles Riisalu.

Esmaspäeval läheb ta vestlusele siiski, kuid palju ei oota. „Ma arvan, et esmaspäeval on üheselt selge. Ütleme nii, et oma hinges ma olen otsuse ära teinud, et kui niimoodi asju aetakse, siis neid inimesi ma isegi ei taha aidata,” nentis ta.