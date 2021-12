Läänemaa hooldekodud tõstavad hinda

Hooldekodukoha eest tuleb Läänemaal välja käia kahe kuu pension, tulevast aastast tõuseb hind veelgi – 45–100 euro jagu.

Läänemaa ühes kallimas, de la Gardie hooldekodus tõuseb hind 45 eurot. „1. jaanuarist, kirjad on välja saadetud,” ütles de la Gardie hooldekodu juhataja Tiina Rohi Lääne Elule kolmapäeval. Hinnatõusust teavitab hooldekodu kuu aega ette. De la Gardie tõstis hinda üle kahe aasta, mullu kohatasu ei tõusnud, tänavu aga sellest ei pääse. „Esiteks palgasurve, teiseks elekter ja muu selline. Kõik läheb kallimaks,” ütles Rohi. Kui seni maksis kuu aega hooldust de la Gardie lossis 825–1005 eurot, siis uuest aastast on odavama koha hind seal 870, keskmise oma 960 ja kallima koha hind 1050 eurot – kohatasu sõltub sellest, mis laadi ja kui palju hoolt asukas vajab ning kas ta on toas üksi või jagab seda kaaslas(t)ega.

