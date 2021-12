Aimar Ventsel: tasuta hüved ja vaktsineerimine

Mul on üks tuttav, kellega mitu aastat tagasi arutasime, milline elektrooniline enesetuvastamise ja elektroonilise allkirja andmise vahend on parim.

Tol ajal Smart-IDd veel polnud, oli Mobiil-ID, mis maksis üks euro kuus. Arutelu lõppes sellega, et vestluskaaslane teatas resoluutselt: „Ma ei kasuta Mobiil-IDd põhimõtteliselt, kuna selle eest peab maksma!“ Kuna Mobiil-ID oli sel ajal kõige mugavam viis asju e-režiimil ajada, jäi see põhimõte mulle arusaamatuks. Teatud mõttes on see lühike vestlus aga minu jaoks sümboolne, sest näitab, kui ära hellitatud me siin Eestis riigipoolsete tasuta teenustega oleme.

Väga paljud meist ei saa võibolla aru, et Eesti on just e-teenuste kättesaadavuselt ja kvaliteedilt ääretult erandlik riik. Maailmas on väga vähe nii modernseid riike, esimese hooga tuleb meelde Norra, kus mõned e-teenused on isegi paremini arenenud. Arvatavasti on ka muudes Skandinaavia riikides asjad samamoodi. Mujal aga mitte. Mäletan, kui umbes nelja aasta eest sõitsin Tallinnast Tartusse ja rongis istusid minu kõrval kaks tudengineidu, kellest üks jutustas teisele, kuidas kulges tal vahetussemester Itaalias. Ühel hetkel ütles neiu: „Kas sa kujutad ette, Itaalias on kõik dokumendid paberi peal!“ Siis hakkasin mõtlema, et jah, ma polnud ülikoolis töötades ammu pastakaga paberdokumenti allkirjastanud.

