Kastani tänava korteris süttis jõulupärg

16. detsembril kell 18.45 teatati häirekeskusele, et Haapsalus Haava tänaval on põlema süttinud elumaja korsten. Mitu aastat puhastamata korstnas süttis põlema tahm ja pigi. Päästjad kustutasid küll korstnas seekord põlengu, kuid keelasid inimesel edasise kütmise niikaua, kuni korstnapühkija on küttekolded üle vaadanud ja enam ohtu süttimiseks ei ole.

Päästeamet paneb majaomanikele südamele, et korstnaid peab puhastama igal aastal. Kord viie aasta jooksul peab eramu kütteseadmeid hooldama kutseline korstnapühkija. Vajalik on hoone küttesüsteem sisepindadele kogunenud tahmast puhastada. Väljastki tuleb kütteseade kriitilise pilguga üle vaadata.

16. detsembril kell 22.59 teavitati häirekeskust, et Haapsalus Kastani tänaval oli ühes korteris põlema süttinud jõulupärg. Küünlast süttinud pärja suutsid elanikud kiiresti ise kustutada ning ka toad tekkinud vingust puhtaks saada.

Seekord õnneks päästjate abi vaja ei läinud. Küll aga panevad päästjad südamele, et hooletu küünalde põletamine võib viia väga tumedate jõuludeni. Järelevalveta jäetud küünlad võivad süüdata kardinad ja muu lähedal asetseva põlevmaterjali.