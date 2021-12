Läänemaale lisandus 23 koroonaviirusega nakatanut

Ööpäeva jooksul analüüsiti 153 läänlase koroonaviiruse teste, millest 23 ehk 15,03% olid positiivsed.

Üle Eesti analüüsiti 6431 testitulemust, millest 603 osutus positiivseks. Positiivse testi saanutest oli 369 vaktsineerimata ja 234 lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on Läänemaal 450. Sama ajaga on Läänemaale lisandunud 92 nakatunut.

Eestis keskmiselt on näit 521,15. Madalaim on näit Lääne-Virumaal (227,7), kõrgeim on näit Tartumaal (623,5).

Hommikuse seisuga on haiglas 257 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 180 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 151 ehk 83,9% on vaktsineerimata ja 29 ehk 16,1% on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Ööpäeva jooksul avati haiglates 27 uut haigusjuhtu. Suri viis koroonaviirusega nakatunud inimest, kellest neli olid vaktsineerimata: 53-aastane naine, 67-aastane naine, 84-aastane naine, 85-aastane naine ja 87-aastane naine.

Ööpäeva jooksul manustati 7498 vaktsiinidoosi, neist uusi vaktsineerimisi alustati 493. Tänahommikuse seisuga on lisa- või tõhustusdoosi saanud 240 695 inimest. Kogu Eesti elanikkonna hõlmatus kahe vaktsiinidoosiga on 60,7%.

Läänemaal on vaktsineerimiskuur pooleli 353 inimesel, kuur on lõpetatud 12 541 läänlasel. Tõhustusdoosi on saanud 5372 läänlast. Ööpäeva jooksul said esimese vaktsiinisüsti neli läänlast, teise vaktsiinidoosi 20 läänlast ja tõhustusdoosi 127 läänlast.