Jüri Ratas ei mängi jalgpallihalli avamisel

Laupäeval avatakse Haapsalu jalgpallihall linna ja jalgpalliliidu matšiga, kus Haapsalu meeskonna ridades pidi mängima ka riigikogu esimees Jüri Ratas. Koroonaviirusega nakatumise tõttu Ratas laupäeval Haapsalus ei mängi.

„Õnneks varumeeste pink on meil olemas,” ütles Haapsalu aselinnapea Tõnu Parbus. Haapsalu meeskonnas mängivad Jaanus Karilaid, Urmas Sukles ja Innar Mäesalu. Lisaks eelnimetatutele mängivad Haapsalu meeskonnas jalgpallitreenerid Aavo Tomingas ja Mikk Pärt, jalgpallur Ulrika Tülp ja paljud teised.

Läänemaa jalgpalliklubi peatreener Theimo Tülp ja abitreener Mario Degtjov mängivad aga hoopis jalgpalliliidu meeskonnas Haapsalu vastu. Jalgpalliliidu meeskond koosnebki peamiselt treeneritest.

Jalgpallihalli avamine algab kell 12 tänusõnade ütlemisega. Kohal on ehitaja, projekteerija, arhitekt ja jalgpalliliidu direktor. Seejärel algab matš, millest on ka otseülekanne. Mängitakse kaks korda 15 minutit. „Võidab see, kes lööb vastasele rohkem väravaid,” ennustas Parbus matši võitjat.

Jalgpallihalli infrastruktuuri rajas 1,36 miljoni euro eest osaühing TLlõiked. Parbuse sõnul on riietusruumides vaja lõpetada veel viimased tööd, kuid laupäevaks saab kõik valmis. Kolmapäevasel linnavalitsuse istungil andis linnavalitsus jalgpallihallile kasutusloa.

Sloveenias valmistatud pneumokatte paigaldas hallile 825 000 euro eest OÜ G-Floors.