Aasta orhidee on balti sõrmkäpp

Eesti orhideekaitse klubi valis 2022. aasta orhideeks balti sõrmkäpa. Lillaka õiega balti sõrmkäpp on esimene aasta orhideeks valitud sõrmkäpa perekonda kuuluv käpaline.

„Balti sõrmkäpp on väga silmatorkav orhidee,” ütles bioloog ja õpetaja Marje Loide. „Talle meeldib kasvada kimpudena ja kui teda on, siis paistab ta hästi silma,” lisas ta. Loide iseloomustas aasta orhideed kui lopsakat ja jämeda varrega taime. „Ta on kohe selline rammus,” ütles ta.

Balti sõrmkäpa kasvukohti on ka Läänemaal. Ta armastab niiskeid ja soiseid niite, ranna- ja luhaniite, soostunud heinamaid, veekogude kaldaid jms. Tavaliselt õitseb ta juuni keskpaigast juuli keskpaigani.

Balti sõrmkäpa lähedane sugulane on kahkjaspunane sõrmkäpp. „Kui kujutada ette teeäärset kraavi, siis kahkjaspunane sõrmkäpp kasvab kraavi põhjale lähema, balti sõrmkäpp kõrgemal,” selgitas Loide.