Promenaadil kasvab kaitsealune orhidee

Haapsalu promenaadil purskkaevu lähistel haljasalal kasvab kolmanda kategooria kaitsealune käpaline – laialehine neiuvaip.

Haapsalu linnavalitsuse paigaldatud silt teavitab jalutajaid, et platsi ei niideta suve lõpuni. Laialehise neiuvaiba avastas Haapsalu linnaaednik Kairi Siitsmann mullu kevadel, kui ta inventeeris promenaadil kasvavaid taimi. „Viivitasime tookord niitmisega, et näha, mis seal üldse kasvab,” ütles Siitsmann.

Tõenäoliselt on kaitsealune käpaline seal kasvanud ammu, kuid ta on lihtsalt maha niidetud. Tänavu suvel on oodata õisi. Laialehine neiuvaip on Eesti käpaliste seas kõige hilisem õitseja. Ta puhkeb juulis ja õitseb augusti lõpuni. Õite värvus varieerub roosast rohekani, taim võib kasvada kuni meetrikõrguseks. Laialehisele neiuvaibale meeldib lubjane, toitainetevaene pinnas, talle sobivad kasvamiseks ka pargid.