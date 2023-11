Galerii: Haapsallu saabus jõulupuu

Reede keskpäeval tõi jõuluvana Haapsallu tänavuse jõulupuu, mis peab kahe nädala pärast olema täisehtes.

„Tänavu ei saa küll keegi öelda, et on inetu jõulupuu,” ütles Haapsalu Linnahoolduse heakorra eest vastutav Kairi Siitsmann. „Ta on ilus, kompaktne, tihe.”

Kui kuusepuu läbi linna sõitis, lasi veoauto roolis olnud jõuluvana möödujatele signaali ja lehvitas neile. Lossiplatsile jõudnuna, haaras ta aga kommikausi ja lasi möödujatel suu magusaks teha. „Tõime teie linna jõulupuu,” ütles jõuluvana kommi pakkudes möödujatele.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!