Mihkel Nestor: töötus kasvab, kuid mitte ülemäära

Töötute arv on hakanud kasvama, ent selle senine tõus on kaugel olemast dramaatiline. Kahjuks pole majanduses kiiret pööret paremuse poole oodata, mistõttu suureneb töötus ka järgnevatel kvartalitel.

Töötus on kasvanud

Lõppeval nädalal avaldatud andmed olukorra kohta tööturul selle aasta kolmandas kvartalis suuri üllatusi ei pakkunud. Eesti majandus on langenud juba viis järjestikkust kvartalit järjest. Pikka aega on tööturg pidevat nõudluse kahanemist suuresti ignoreerinud, ent nüüd on töötus tõusuteel. Statistikaameti tööjõu-uuringu andmetel küündis töötuse määr selle aasta kolmandas kvartalis 7,3%ni. Veel aasta varem mõõdeti töötuse määraks kõigest 5,6%, selle aasta teises kvartalis 6,7%.

Kahanes ka tööhõive määr, mis langes mulluselt 69,5%lt 69,1%ni. Et Eesti rahvastik on samal ajal aga kasvanud, siis oli tööl käivaid inimesi arvuliselt siiski enam kui eelmisel aastal. Samuti tuleb rõhutada, et ka 69% hõivemäär on Euroopa Liidu riikide seas endiselt üks kõige kõrgematest. Positiivselt poolelt suurenes jätkuvalt aktiivse rahvastiku osakaal – tööl käis või töökohta otsis lausa 74,5% Eesti 15-74-aasta vanusest rahvastikust.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!