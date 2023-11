Lääne Elu paberleht laupäeval, 18. novembril

Koroonaviirusega nakatumine Läänemaal kasvab

Perearstide sõnul hakkas koroonaviirusega nakatumine tõusma kolm nädalat tagasi, terviseameti statistika järgi oli läinud nädalal Läänemaal haigestumus 100 000 elaniku kohta Eestis kõige kõrgem.

Urmas Sukles: kahe aasta pärast vaatan, kas jätkan

Haapsalu linnapea Urmas Sukles tähistas vastuvõtuga volikogu saalis oma esimese valitsuse ametisse kinnitamise 30. aastapäeva. Sukles on Haapsalu linna juhtinud nii kaua, et ütled Sukles, mõtled Haapsalu ja ütled Haapsalu, mõtled Sukles.

Hoidistevõistlus tõestas, et õunal on väärtus

Haapsalu sotsiaalmaja tänavusel hoidistekonkursil oli kõige populaarsem tooraine õun. „Kas ainult õun või koos muude asjadega – kas õun ja ploom või õun ja kirss. On tehtud õunapüreed, see on meil täiesti uus asi,” ütles sotsiaalmaja hoidistekonkurssi korraldanud Viktoria Romantšuk.