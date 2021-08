Galerii: Posti tänava alt avastati vana tankla

Fotod: Urmas Lauri

Täna pärastlõunal avastasid ehitajad Posti tänaval kultuurimaja ees kanalisatsioonikraavi kaevates kunagise tankla jäänused.

Praegusest tänavapinnast allpool on näha telliskivimüüritis ning torusid. Kütusemahuti on sügavamal, selle käskis päästeamet praegu liivaga katta, kuni leitakse reostusohu likvideerija, kes mahuti välja kaevab ja koos selles oleva kütusega ära viib.

„Üllatus on seegi, et mahuti on kütust täis. Kui suur see on, seda ei tea, sest ehitajad kaevasid lahti vaid selle pealmise osa,” ütles leidu takseerimas käinud Läänemaa muuseumide juht Anton Pärn.

„1930. aastatest on säilinud ka foto tanklast,” teadis Pärn rääkida. “Plaanimaterjali ma pole näinud, ei oska esimese hooga midagi täpsemalt selgitada.”

Posti tänava bensiinijaamast on Läänemaa muuseumide kogus pilt, mis on võetud sügisel 1938. “Nagu näete, on esiplaanil sidelased ja tegemisel kaablipanek (nagu vist tänagi) ning taamal Shelli pumpla. Tõsi, tänane leid on teiselpool tänavat. Päris kõik pole veel selge,” lausus Pärn

Pärn sai ehitajailt mahuti korgi. Korgil on siiani tugev petrooli lõhn juures. „Mina olen siin manukas, kes võtab ühe korgi kaasa. Kahju, et lõhn pildile ei jää,” nentis Pärn.