Mikk Lõhmus pürib Lääne-Nigula volikogu esimeheks

Endise Lääne-Nigula vallavanema Mikk Lõhmuse valimisliidu vallavolikogu esimehe kandidaat on Lõhmus ise.

Neljapäeva õhtul, kui pandi paika Lõhmuse kandidatuur, otsustati ära muuta ka valimisliidu nimi. Neli aastat tagasi Lääne-Nigulas valimised võitnud valimisliit Ühinenud Kogukonnad läheb seekord välja Tugevate Kogukondade nime all. „Arutasime seda tükk aega ja leidsime, et kuna ühinemine on möödas, siis enam see nimi enam ei õigusta end,” ütles Lõhmus. „Kui toona oli eesmärk ühinemine, siis nüüd on eesmärk luua tugevad kogukonnad.”

