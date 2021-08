Haapsalu ja Noarootsi korraldavad kahel kaldal enneolematu veepeo

Reedel ja laupäeval peetakse esimesi Haapsalu-Noarootsi merepäevi koos avaveeujumise ja mereaerutamise võistlustega, kus harrastajate kõrval on kohal ka oma ala tipptegijad.

Kahe päeva jooksul Haapsalu Tagalahe mõlemal kaldal – Rannarootsi muuseumis ja Österby sadamas – toimuvate merepäevade programmi mahub sportimise kõrval ka muid ettevõtmisi.

Mõtet kahe kalda ühistest merepäevadest olid Noarootsi osavallavanem Aivo Hirmo ja Rannarootsi muuseumi direktor Ülo Kalm veeretanud juba pikemat aega. „Tegemist on suurepärase koostööprojektiga,” ütles Hirmo. Ta lisas, et ise ta merepäevadel sportima ei hakka, aga kõne peab küll.

Ka Rannarootsi muuseumi pedagoog Lydia Kalda ütles, et merepäevad on mitme osapoole koostööprojekt, mis loob Haapsalu ja Noarootsi vahele kultuurisilla. „Sel aastal sõidab kahe kalda vahel ka veetakso ja Österby on Haapsaluga ühendatud paremini kui kunagi varem,” lisas Kalda.

Ujudes Haapsalust Österbysse

Merepäevade korraldamisel lõi kampa avavee ujumisega tegelev Aleks Kivinuk. „Olin just käinud Pärnus Kahe Silla ujumisretkel ja pärast seda tuligi mõte, et meil Läänemaal on ju merd küll, aga avavee ujumise võistlusi pole – miks ei võiks seda ka siin teha?” ütles ta.

Kivinuk pakkus oma idee välja Haapsalu linnapeale Urmas Suklesele ja Hirmole. „Mõlemalt tuli loetud minutitega positiivne vastus – ma pole mitte ühelegi kirjale avalikust sektorist nii kiiret vastust saanud,” rääkis Kivinuk.

Avaveeujumise võistlusel lubas Kivinuk ka ise vette minna kinnitades, et ujutakse iga ilmaga. „ Testujumisega 28. juulil sai trass paika, olukorraga on tutvutud ja kõikidele küsimustele saime vastused,” ütles Kivinuk. Ta lisas ka naljatades, et kui õigel päeval peaks vihma sadama, siis see ujujaid ei häiri, sest märjaks saavad nad nagunii.

Testujumises osalesid lisaks Kivinukile ka Meisterujumise U-klubi juhatuse liige ja avaujuja Kristiina Arusoo ning juba viiendat triatloni alustav ja omajagu ka avaveeujumist katsetanud tuntud näitleja ja poliitik Raivo E. Tamm.

Arusoo juhtimisel jõudis Haapsalu-Noarootsi ujumine ka Eesti ujumisliidu 2021. aasta võistluskalendrisse. „Avaveeujumiste võistlused on enamasti Lõuna-Eesti-kesksed ja toimuvad järvedes. Põhjarannikul on selliseid asju üsna riskantne korraldada, aga Haapsalu Tagalaht sobib selleks suurepäraselt – vesi on seal pea alati soe,” selgitas Arusoo. Tema sõnul lisatakse trassile puhkamiseks ka mõned poid.

Kivinukk kutsus kampa ka aerutajad. „Võtsime ettepaneku rõõmuga vastu. Meil on küll üks meremaraton – Eesti meistrivõistlused –, aga suve keskele sobib veel üks mereaerutamine väga hästi,” ütles Linnamäel suvekodu omav Pirita aerutamisklubi auliige Urmas Varm.

Nii ujujad kui ka mereaerutajad stardivad Haapsalust Grand Holm Marina sadamast – ujujad võtavad kursi üle lahe Österby sadamasse, mereaerutamise distants kulgeb ümber Hobulaiu.

Parimad veesportlased saavad oma autasud kätte pärastlõunal Österby sadamas.

Muusika kahel kaldal

Merepäevad ei piirdu ainult sportimisega, vaid mõlemal pool kallast kõlab ka muusika. Reede õhtul teeb Österby sadamakohvikus otsa lahti ansambel Väliharf.

Enamik üritusi jääb aga laupäeva, mil ennelõunal peetakse mõlemal pool lahte laata – Rannarootsi muuseumi juures Vanasadama turgu ja Österbys rannarahva laata. Mõlemal pool on müügilettidel nii toitu kui ka käsitööd, suveniire, taimi ja palju muud.

Keskpäeval tutvustab politsei- ja piirivalveamet Grand Holm Marina sadamas mereväe kaatreid – teiste hulgas näeb ka läinud aastal Saaremaal valminud väekaitsekaatrit Roland. Kaater on nime saanud taasiseseisvunud Eesti mereväe esimese ülema Roland Leiti auks ja kaatri sõpruslinn on Haapsalu.

Esialgse plaani järgi pidi Roland külastama ka Österby sadamat, kuid paraku on aluse süvis sadamasse sisenemiseks liiga suur. Mereväe esindatus on Österbys siiski olemas – kohale tuleb mereväe tegevust tutvustav välitelk ja väljas on ka kaitseliidu Lääne malev.

Pärastlõunal astub Rannarootsi muuseumi juures üles Viljandi laste-ja noorteteater REKY suvelavastusega „Kunksmoor ja Kapten Trumm”.„Tuleb väga vahva etendus,” ütles Kalda.

Õhtul on muuseumi õuel aga vabaõhukontsert, kus esinevad kohalikud muusikud Indrek Kalda ning Marek Lamp. „Esitlusele tulevad Indrek Kalda enda kirjutatud lood, mille lõppvalik on hetkel veel tegemisel,” ütles Kalda. Ta lisas, et tuleb üks tore autorilaulude õhtu ja kuigi kontsert on tasuta, saavad kõik annetada muuseumi rajatava merekeskuse toetuseks.

Österby sadamas saab peale autasustamist kuulda Tarvo Valmi akustilist kontserti ja pärast seda esineb ansambel Vanaviisi.

Haapsalu-Noarootsi merepäevad lõppevad kell 22 ilutulestikuga mõlemal kaldal.

Hirmo sõnul on tal väga hea meel, et selline üritus Noarootsi osavalla ja Haapsalu linna ning nii avaveeujujate ja aerutajate kui ka kaitseliidu, mereväe ja päästeameti koostöös teoks saab. „Ootame kõiki sellele üsna ainulaadsele üritusele kaasa elama!” kutsus ta.

Korraldajad on seda meelt, et Haapsalu-Noarootsi merepäevadest võiks saada Haapsalus suvise kultuurikalendri kindel osa. „Haapsalu on merelinn ja Noarootsi on valmis saanud ilusa sadama. Selline tore üritus toob merelinna ja sadama inimestele veelgi lähemale, nii et vägagi omal kohal ettevõtmine!” ütles Sukles.

Varm lisas, et aerutamise meremaratone Eestis väga ei korraldata, seega oleks mereaerutajatele väga meelepärane, kui Haapsalu-Noarootsi merepäevadest saaks uus traditsioon.

Kalda lootis, et üritus saab teoks sellisena, nagu seda plaaniti. „Planeerisime lootes, et merepäevade ajal on koroonaoht madal,” ütles Kalda. Ta palus kõigil külastajatel hoolimata reeglite puudumisest jälgida oma tervist ja tulla üritusele tervena. „Et ei tuleks suuremat koroonakollet,” lisas ta.

Haapsalu-Noarootsi merepäevade kava

Reede, 6. august

Österby sadam

19 – 23.30 Ansambel Väliharf Österby sadamakohvikus

Laupäev, 7. august

Haapsalu

11-14 Vanasadama turg ja vabaõhukohvik Rannarootsi muuseumis

11-15 Politsei ja mereväe kaatrid Grand Holm Marina sadamas

13 Avaveeujumise võistlus. Grand Holm Marina sadamast Österby sadamasse.

13.30 Mereaerutamise võistlus. Start Grand Holm Marina sadamast, distants umbes 15 km.

15 Viljandi Laste- ja Noorteteater REKY „Kunksmoor ja Kapten Trumm” etendus (tasuline) Rannarootsi muuseumis

17 Vabaõhukontsert. Esinevad kohalikud muusikud Indrek Kalda (laul, kitarr) ja Marek Lamp (cajon, kitarr).

Österby sadam

13 –16.30 Rannarahva laat. Kohal on ka kaitseliit ja merevägi.

14.30 Ujumisvõistlus lastele

15.30 – 15.50 Ujumisvõistluse kokkuvõte ja autasustamine

16 – 17.30 Kultuuriprogramm ja aerutamisvõistluse kokkuvõte ning autasustamine.

Akustiline kontsert – Tarvo Valm kantri, folgi, rocki ja bluusi radadel, Nõmme kultuurikeskuse segarühm „Känd ja Käbid”.

18 Ansambel „Vanaviisi”

22 Haapsalu-Noarootsi merepäevade lõpetamine – ilutulestik mõlemal kaldal.