Opositsioon umbusaldas Lääneranna vallajuhte

Tänasel Lääneranna vallavolikogu erakorralisel istungil Lihulas andis opositsioon isekeskis sisse umbusaldusavalduse vallavolikogu esimehe Rait Maruste ja vallavanem Andres Hirvela vastu.

Koalitsioon eesotsas Marustega istungil ei osalenud, kohal ei olnud ka Hirvelat.

Opositsiooni liige Arno Peksar (Lääneranna valimisliit) luges umbusaldusavalduse ette oma liidukaaslaste ees, keda oli temaga kokku kohal kümme. Puudus üks.

Opositsioon heidab Marustele ette vallavolikogu töökorra korduvat rikkumist. „Peame vajalikuks muutust vallavolikogu juhtimises,” ütles Peksar vallavolikogu istungil.

Hirvelale heidab opositsioon ette poliitilise maiguga lisaeelarve koostamist, info valikulist edastamist vallavolikogu liikmetele ja venitamist vallale oluliste hangete väljakuulutamisel, mis seab investeeringud ohtu või muudab need valla jaoks ebamõistlikult kalliks. „Näiteks Koonga hooldekodu ja Lihula gümnaasiumi hoone,” ütles Peksar istungil.

Kuigi Lääneranna vallavolikogu esimees Vallo Kappak oli erakorralise istungi kokku kutsunud põhjendusega, et vaja on vastu võtta valla lisaeelarve, jäi see päevakorrast välja. Ettepaneku tegi Kappak ise. „Kuna meid on sii

