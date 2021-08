Galerii: hooldekodu remont algas lammutamisega

Teisipäeval andis Oru hooldekodu Räägu mõisa häärberi ehitajale üle ja poole aasta pärast peab maja remonditud olema.

Teisipäeval tõmbasid hooldekodu töötajad otsi kokku, sest juba kolmapäeval alustasid töömehed remondiga. „Hommikukohvi tegime veel siin,” ütles hooldekodu juhataja kohusetäitja Karin Kahn teisipäeva pärastlõunal. „Sain aru, et veebruari lõpuks on meie maja remonditud. Olen arvestanud, et oleme pool aastat võõral pinnal.” Oru hooldekodu 31 klienti on sisse seatud Koluverre, seitse läks Ristile.

