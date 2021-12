Hooldekodud saavad vaktsineeritute eest toetust

Haapsalu de la Gardie hooldekodu ja Koluvere Lossipargi eakatekodu saavad sotsiaalministeeriumi küsida pakutavat toetust, sest neil on vähemalt 90 protsenti töötajaid kahe doosiga vaktsineeritud.

„Kindlasti taotleme,” ütles Haapsalu de la Gardie hooldekodu juhataja Tiina Rohi Lääne Elule. De la Gardie hooldekodus on kahe doosiga vaktsineeritud kõik töötajad. „Ja ka tõhustusdoosiga,” lisas Rohi. Ka hoolealused on kõik vaktsineeritud või koroona läbi põdenud, kuigi see protsent võib muutuda, kui elanikud vahetuvad.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!