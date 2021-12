Läänemaa täitub liuväljadega

Krõbe pakane on loonud head tingimused liuväljade rajamiseks ja neid kerkibki Läänemaale nagu seeni pärast vihma.

Laupäeva hommikust on avatud Linnamäe liuväli, kus see on poole suurem kui möödunud aastal. Vast valminud väljak leidis ohtrat kasutamist, „Pühapäeva õhtuks oli väljak ära sõidetud,” ütles liuvälja rajaja Renek Loorens. Ta lisas, et selleks, et jää oleks sile, tuleb seda kasta iga päev.

