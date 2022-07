Transpordiamet alustas Posti tänava suhtes menetlust

Esmaspäeval alustas transpordiamet Haapsalu Posti tänava ülekäiguradade osas menetlust, mille tõttu esitas linnavalitsus kolmapäeval projekteerijale tellimuse projekt ümber teha.

Transpordiameti protokolli järgi on Posti tänava ülekäiguradadel oht inimese elule, tervisele või varale, sest ülekäiguradade kate on ebatasane ja kiviääred ohtlikult kõrgel. „Esmase hinnangu järgi tuleb need kivid välja vahetada,” ütles transpordiameti peaspetsialist Jaan Pärna Lääne Elule. „Sellisel kujul need jääda ei saa.”

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!