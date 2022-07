Juhtkiri: ainult trahvi ähvardusel

Kaks nädalat tagasi kirjutas Lääne Elu vahetult enne tänava pidulikku avamist, et Posti tänava ülekäiguradadel on kasutatud kive, mida ülekäiguradadel kasutada ei tohi. Linnavalitsus määrusest ei teadnud, projekteerija ja ehitusjärelevalve vaatasid sellest mööda või unustasid õigel hetkel ära. Remonditud tänava pidulikul avamisel tunnistas linnapea, et tänaval tuleb veel parandusi teha.

Küsimusele, kuidas tänav nõuetele vastavaks viiakse, konkreetset vastust ei tulnud. Haapsalu linnavalitsus ütles vaid, et ootavad projekteerijalt uut lahendust. Samal ajal ütles Haapsalu aselinnapea Innar Mäesalu ETV uudistesaatele „Aktuaalne kaamera” hoopis, et esialgu jälgitakse olukorda, kuidas linlased teega harjuvad.

Tundub, et just nii olekski läinud – konarlike ülekäikudega harjuvad linlased ära või kasutavad liiklemiseks teisi teid ja lõpuks enam ei jaksa probleemseid kohti välja tuua, sest keegi ei kuula. Linnavalitsus ilmselt olekski projekteerijalt vastust ootama jäänud, mida ajalehele ütles, et ootab, sest seni seda kirjalikult küsitud ei olnud.

Linnavalitsuse pani tööle alles esmaspäeval laekunud transpordiameti teade haldusmenetluse algatamisest, mille esimese sammuna ootab amet linnavalitsuse selgitusi ja puuduste kõrvaldamise tähtaegu. Kuidas muud moodi selgitada, et projekteerijale esitas linnavalitsus uute ülekäiguradade lahenduste loomiseks tellimuse alles eile hommikul ja tulemust ootab juba esmaspäevaks? 250 000 eurot on piisavalt suur summa ka Haapsalu linnale, et seda pelgalt trahviks maksta.

Selline käitumine tekitab aga hoopis küsimuse, kas ilma sunniraha ähvarduseta olekski linnavalitsus jätnud tee selliseks, nagu see praegu on? Või oli see kõik lihtsalt juhuste kokkusattumine ja suvise bürokraatiamasina aeglane tempo?