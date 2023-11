Läänemaal saab nautida talverõõme

Külmad ilmad on pakkunud võimaluse rajada liuvälju ja pannud tööle lumekahurid.

Juba laupäevast töötavad Paliveres lumekahurid, esmaspäevast saab Linnamäel uisutada, Haapsalus valmivad liuväljad nädala jooksul.

Linnamäe liuväli valmis tänavu teisiti kui eelnevatel aastatel, sel aastal on liuvälja all Kekkilält saadud kile. Liuvälja rajaja Renek Loorens ütles, kile sai alla pandud sellepärast, et mullu vajus väljakule lastud vesi kiiresti maa alla ja liuvälja rajamine võttis seetõttu kaua aega.

