Erkki Bahovski: mida näitas Bideni ja Putini videokõne?

Teisipäeval pidasid veidi üle kahetunnise videovestluse USA president Joe Biden ja tema Venemaa kolleeg Vladimir Putin. Nagu oli arvata, keskendus presidentide jutuajamine Ukrainale.

Huvitaval kombel leidus Kremli koduleheküljel vestluse kohta seekord infot rohkem kui Valge Maja koduleheküljel. Mõlemad leheküljed toonitasid Ukraina teemat, kuid Kreml oli looritanud kõne sisu edasiandmise veel meenutusega teisest maailmasõjast, rõhutades, kuidas USA ja Nõukogude Liit olid toona liitlased. Oodatult süüdistas Moskva sõjapingete kruvimises Kiievit. Seevastu Valge Maja kõne referaat oli väga lakooniline, sisuliselt oli tegemist hoiatusega Moskvale.

Sõjapinged on Ukraina kohal tõusnud haripunkti ning mõneti lausa groteskseks muutis teema asjaolu, et Ukraina olukorra tõsiduse kohta oli USA sunnitud oma Euroopa liitlasi veenma värske luureinfoga. Muidugi võib see kokku olla üks suur mäng. Et ameeriklased söödavad teadlikult eurooplastele ette andmeid. Et Moskva koondab Ukraina piirile vägesid, aga tegelik löök tuleb kuskil mujal. Muide, ma ei kirjuta väga alla väitele, nagu ei saaks Ukrainas tulla sõda, sest sõda ei saa olla nii avalik. Selle teooria pooldajate arvates peab sõda kuidagi algama salamahti.

