Hooldekodud alustavad neljanda vaktsiinisüsti tegemist

Enamik Läänemaa hooldekodude klientidest vaktsineeritakse sügiseks teise koroonavastase tõhustusdoosiga, perearsti juures süstimine kulgeb seevastu aeglaselt.

Haapsalu perearst Andri Meriloo kinnitas esmaspäeval Lääne Elule, et osa tema nimistu patsientidest on juba neljanda vaktsiinisüsti saanud, kuid tõdes, et perearsti juures vaktsineerimine läheb pigem tagasihoidlikus tempos. „Juba enne koroonat oli noorte seas vaktsineerimisvastaste põlvkond ning koroona pigem andis sellele tuult tiibadesse,“ ütles Meriloo. „Aga on ka vaktsineerimise usku inimesi,“ lisas ta.

