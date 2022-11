Enne gripihooaja saabumist jõuab veel vaktsineerida

Oktoobri alguses jõudis Eestisse tänavuse hooaja gripivaktsiin, gripi vastu vaktsineerimine on lahti läinud nii perearstide juures kui ka Haapsalus Kesklinna apteegis.

Haapsalu perearsti Andri Meriloo kabinetis oli esmaspäeval gripivaktsiini tahtjatest ligi 30inimeseline nimekiri. Nimekirja peab Meriloo seepärast,et paljud tahavad arstile tulles saada korraga kätte nii koroonavaktsiini tõhustusdoosi kui ka gripivaktsiini. „Nii on seda lubatud teha,“ ütles Meriloo. Ta lisas, et kuna koroonavaktsiinid saabuvad endiselt hulgipakendites, tuleb kombineerida, et korraga kuus või kümme vaktsiinitahtjat kokku saada ja mitte vaktsiine raisku lasta.

Meriloo hinnangul on esialgu gripivaktsiini soovijaid mullusest vähem.

