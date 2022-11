Erkki Bahovski: roherevolutsiooni ootuses

Kliimaaktivistide aktsioon loopida tomatisupiga Londonis Vincent van Goghi maailmakuulsat maali „Päevalilled“ ei jäänud ainsaks selliseks tegevuseks. Riburada on tulnud juurde kunstiteoste ründamist.

Kui küsisin Tartu Postimehes (19.10), miks roheaktivistid ei tee oma proteste näiteks Moskvas Punasel väljakul, leidus ühismeedias vastukaja, et see on juhtunud. Tõepoolest on. Eksisin. Ent ikkagi on mugavam loopida tomati- või mingit muud suppi kuskil soojas kunstigaleriis.

Kui kunstigaleriis märatsemine tekitab nördivaid tundeid, siis roheaktivistide aktsioon Hollandis Schipholi lennuväljal oli vähemasti naljakas, kui nad blokeerisid eralennukite lahkumise ja kui politsei neid taga ajas.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!