Rannarootsi muuseumi paadid said oma maja

Foto: Kaire Reiljan

Rannarootsi muuseumi tosinast paadist said kaheksa nüüd talvel varju alla, kui avati muinsuskaitseameti toel valminud paadimaja.

Paadimaja ehitamiseks sai rannarootsi muuseum muinsuskaitseameti muuseumikiirendi taotlusvoorust üle 55 600 euro. Mitte küll esimesel katsel, kuid nagu ütles SA Haapsalu ja Läänemaa muuseumide juht Anton Pärn, on muuseumi paadimaja hea näide sellest, et kunagi ei tasu esimese äraütlemise peale alla anda.

Paadimajas on vaatamist nii sees kui ka väljas. Kui sisemist ekspositsiooni pääseb külastama muuseumipiletiga, siis esikülje kattel olev fotonäitus on vaadata ööpäev läbi ja täiesti tasuta. Katte tarvis on muuseumi teadur ja paadimeister Jorma Friberg välja otsinud vanad fotod ja kaardid, mis tutvustavad Vanasadama varasemat ajalugu.

Artikkel jätkub peale reklaami

Rannarootsi muuseumi direktori Ülo Kalmu sõnul on Friberg teinud muuseumide ja arhiivide pildigaleriides väga põhjalikku tööd ning leidnud fotosid, mida varem pole kusagil avaldatud.

Vanimal, 1798. aastast pärit kaardi on näha, et praegune holmidepealne koosneski paarsada aastat tagasi väikestest saarekestest ehk root