Minu väike Gruusia suvi: pääsesin terve nahaga. Jälle

Tetjana Himitš. Foto: erakogu

Mul on sulle, mu sõber, üks nõuanne – ilma tervituste ja muude tarbetute sissejuhatusteta: „Ära lase end võluda, et mitte pettuda.” Ja lisan omalt poolt: „Ära kaota kunagi valvsust.” Nende lausete mõtet ja kaalu mõistsin ma just oma esimesel päeval Gruusias.

Tiivustatuna ja inspireerituna päikeselisest riigist, millest ammu olin unistanud, sõitsin piknikule. Sõin imemaitsvat toitu, nautisin soojust ja tabasin end mõttelt, et see on justkui minu väike suvi, mis soojendab mind seest ja väljast. See ootas mind ära, pealegi kingitustega: küpsed puuviljad, värsked köögiviljad ja muud hõrgutised. Olin koos inimesega, kes vanuse poolest sobinuks mulle isaks. Tundsin end turvaliselt ja hoituna. Jõin koduveini, naeratasin, viskasin nalja ega jõudnud küllalt pead pöörata, et vaadata mind igas suunas ümbritsevat enneolematut ilu.

Kuni reaalsus mulle „nuiaga vastu pead virutas”. Jõudsim