Krista Kumberg soovitab: mida lugeda pühade ajal

Haapsalu lasteraamatukogu bibliograaf Krista Kumberg. Foto: Malle-Liisa Raigla

Sellel aastal on pühadel pikkust nii et küll saab! Suuskade asemel oleks tänavu mõistlik jõuluvanalt paluda mõnd raamatut, mille seltsis aega veeta, kui külalised läinud, väljas sajab vihma ja ooterežiimile pandud töid – no ei taha ette võtta. Küll uuel aastal jõuab…

Noppisin peagi lõppeva aasta saagist mõne kopsakama teose, mõne lustiga loetava ja mõne, mis meile siin Läänemaal tähtsam kui mujal.

Meie kandi autoreil on õnne olnud Pegasusega sõitu teha. Riburadapidi ilmusid Kaie Ilvese „Liiga suur siilipõnn”, Monika Undo „Reiarohu helide maailm” ja Ene Pajula „Aegade tuhmumatu kuld”. (Antagu andeks, kui mõni ununes.) Viimane on Eesti teleajaloo teemaline nostalgiaamps neile, kes mäletavad või kes teada tahavad, kaks esimest pildiraamatud koolieelikutele. Ilvese stiil on siilipoju kõhklustest suureks saamise osas emotsioone ja sündmusi kirjeldav nagu ajakirjanikul olema peab ja Undo õpetajana annab lugejale teada, mis kõik on muusika ja kust seda leida.

„Väljas talv ja tore jää, / uisutada ülihää! / Rataskaari enne nii,