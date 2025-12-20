Monika Undo: esimene lumejalg

Monika Undo. Foto: Kaire Reiljan

Haapsalus on tänavu maas olnud esimene lumejalg, lühikest aega küll, aga siiski.

„Lumejala” üks tähendus on esimene lumi. Mustjalas on öeldud, et „kui lumi maha tuli, siis olid esimesed lumejalad”. Vanasti usuti, et nii mitu päeva, kui esimene lumi maas püsib, nii mitu korda see talve jooksul ka ära sulab. Esimese lumekorra kohta on kasutatud veel sõnu „virk” ja „räävetis”.

Kui aga kevadel pärast lume sulamist hakkas vihma sadama, öeldi, et vihmajalg on maas.

Olgu tegu lume- või vihmajalgadega, mõlemad on jätnud jälgi meie keeleradadele.