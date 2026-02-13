Rannarootsi muuseumis on laupäeval perepäev

Perepäev Rannarootsi muuseumis. Foto: Malle-Liisa Raigla

Laupäeval kella 12-14 peetakse Rannarootsi muuseumis talvist perepäeva ja Vanasadama turgu. „Üle mitme aasta on Haapsalu Tagalahel korralik jää ja oleme põhimõtteliselt kõik perepäeva tegevused jääle planeerinud,“ rääkis Rannarootsi muuseumi direktor Ülo Kalm.

Tema sõnul saab jääl võistelda tõukekelgu- ja salvokelgusõidus, proovida tandemsuuski ning kohal peaks olema ka päästekoerad. „Arvatavasti saab lastele koertega kelgusõitu teha,“ mainis Kalm. Lisaks peaks politsei tooma sinna oma lumesaani ja merepäästjad hüdrokopteri. „Süütame lõkke, et oleks võimalu