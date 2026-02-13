KUTSE: EstLink3 Rehemäe-Aulepa planeeringu tutvustus

Kuula artiklit, 1 minutit ja 35 sekundit 0:00 / 1:35

EstLink3 Rehemäe-Aulepa maismaaosa riigi eriplaneering on jõudnud etappi, kus on valminud uuringute lähteseisukohad, keskkonnamõju strateegilise hindamise programm ja visandatud esialgsed trassivariandid. Kõik huvilised on oodatud materjalidega tutvuma ja arvamust avaldama.

Materjalid on leitavad riigiplaneering.ee/estlink3-rehemae-aulepa alates 16. veebruarist, ettepanekuid oodatakse kirjalikult kuni 18. märsini aadressile info@mkm.ee.

Avalikud arutelud:

20.02 kell 17.30 veebiarutelu (link: riigiplaneering.ee/estlink3-rehemae-aulepa)

25.02 kell 17.30 Oru kultuurisaal (Hansuküla tee 2, Linnamäe, Lääne-Nigula vald)

26.02 kell 17.30 Risti põhikool (Lõuna 4, Risti, Lääne-Nigula vald)

Arutelul tutvustatakse maismaaühenduse eesmärkide, eriplaneeringu protsessi ja Rehemäe-Aulepa piirkonna võimalikke lahendusi. Samuti arutatakse, kuidas uus ühendus võib mõjutada piirkonna arengut. Ootame aktiivset osalemist!

Riigi eriplaneeringu koostamist korraldab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (alan.rood@mkm.ee).