Transpordiamet lükkas Vormsi ametliku jäätee avamise edasi

Jäätee. Foto: Juhan Hepner

Transpordiamet tegi sel nädalal ettevalmistusi Vormsi ja Kihnu jääteede avamiseks, ent keeruliste ilmaolude tõttu lükkuvad need määramata ajaks edasi, teatas amet pressiteate vahendusel.

Selle aasta teine ja kolmas ametlik jäätee sai plaanipäraselt valmis, ent Eestisse saabunud lumetorm ei luba neid transpordiameti hinnangul liiklejatele avada. Jääteedel on nähtavus alla 300 m ning seetõttu pole seal liiklemine turvaline.

„Praegu esineb trassidel pinnatuisku, milletõttu on seal liiklemine raskendatud. Samuti on jäätee hooldamine lumetormi ajal ebaturvaline ja keeruline,“ lausus trans