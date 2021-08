Läinud nädalal tabas politsei ühe purjus juhi

Läinud nädalal registreeriti politseis 71 väärtegu, 65 olid liiklusrikkumised, millest 38 piirkiiruse ületajad.

„Tuletame meelde, et piirkiirus on kehtestatud eri teelõikudel selleks, et tagada ohutu liiklemine. Samuti jätab piirkiirusest kinnipidamine autojuhile piisavalt aega, et vajadusel õigeaegselt reageerida ning vähendada seeläbi õnnetusse sattumise ohtu,” ütles Haapsalu piirkonnavanem Indrek Tohter.

Reedel ja laupäeval kontrollis politsei autojuhtide kainust. Puhutati 675 sõidukijuhti, kellest üks oli tarvitanud alkoholi. Tema suhtes alustati väärteomenetlust. „Kõigil autojuhtidel on kohustus enne rooli istumist kontrollida oma tervist, et täielikult veenduda oma kainuses. Juhul, kui see ei ole võimalik, siis tuleb loobuda mõttest rooli istuda,” ütles Tohter.

Reedest pühapäevani kestnud Augustibluusile politsei eraldi väljakutseid ei saanud. „Küll aga laekus politseile teateid eri piirkondadest seoses alkoholiga liialdamise ja öörahu rikkumisega,” ütles Tohter. Tööpäevadel kehtib öörahu kella kümnest õhtul kella kuueni hommikul ja puhkepäevale eelneval ööl südaööst kuni kella seitsmeni hommikul. „Sel ajal tuleb pöörata tähelepanu, et käraga ei häiritaks ega tekitataks pahameelt naabrites,” ütles Tohter.

Pühapäeva hilisõhtul kasutas politsei Läänemaal politseinikke rünnanud mehe peatamiseks tulirelva. 28-aastane mees sai raskelt viga ning suri saadud vigastustesse.