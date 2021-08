Saaremaa liinil sõidab nädalavahetusel Tiiu ja Hiiumaa liinil Regula

TS Laevade, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning transpordiameti otsusel suundub parvlaev Tiiu neljapäeva öösel Saaremaa liinile ja parvlaev Regula Hiiumaa liinile.

TS Laevade juhatuse esimehe Indrek Randveeri sõnul analüüsiti esmaspäeval taas parvlaevade reisijate statistikat ning tehti alanud nädala kohta laevade asetuse osas kõige optimaalsem otsus, teatas Tallinna Sadama pressiesindaja.

“Otsustasime sel nädalal jätkata laevade asetusega sarnaselt möödunud nädalale. See tähendab, et reedest esmaspäeva ööseni teenindab parvlaev Tiiu Saaremaa liini ning parvlaev Regula Hiiumaa liini. Lõppenud nädala reisijate statistika räägib sellise vahetuse kasuks. Kindlasti tekib nädalavahetusel järjekordi ning palume võimalusel oma reisiplaane hajutada. Ooteajad nädalavahetuse tipphetkedel on mõlemal liinil olenemata Saaremaa liini olulisest tihedamast reisigraafikust sarnased, kuid reisijate ja sõidukite arv on Saaremaa liinil mitu korda suurem,” rääkis Randveer.

“Teame, et mõlemal saarel toimub nädalavahetusel mitmeid üritusi. Kinnitame, et saartele saab. Lisame graafikusse lisareise, et oleks reiside planeerimine mugavam. Kõige mugavamini pääseb üle reisides sõiduki e-piletiga. Praeguse laevade asetusega on tänu lisareisidele reisijate vedamise võimekus Hiiumaa liinil suurem kui kaks aastat tagasi Hiiumaa Kohvikutepäevade ajal,“ lisas Randveer.

TS Laevad kohtub neljapäeval taas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja transpordiameti esindajatega, et arutada parvlaeva Tõll liinile naasmist. Edasise laevade asetuse osas tehakse otsus siis kui on Tõllu liinile tulek täpsemini teada.

Praeguse info kohaselt vahetavad parvlaevad Tiiu ja Regula taas kohad esmaspäeva öösel vastu teisipäeva.

TS Laevade parvlaevaga Tõll juhtus 22. juulil õnnetus, mille tõttu on laev Virtsu-Kuivastu liinilt eemal tõenäoliselt 10. augustini.

Parvlaeva Tõll õnnetuse põhjustas tehniline rike, mille täpsemaid põhjuseid veel uuritakse.