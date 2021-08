Ilmateenistus prognoosib keskmisest veidi soojemat augustit

Ilmateenistuse prognoosi järgi tuleb august suviselt soe ja võrdlemisi kuiv.

Augusti keskmine õhutemperatuur on normi piires või kõrgem, kusjuures norm on 15,8-18 kraadi. Sademeid on normi piires või vähem, kusjuures norm on 72-91 millimeetrit.

Kuu algab madalrõhkkonna servas vihmahoogude ja võrdlemisi jaheda ilmaga. Kuid juba 4. augustist tugevneb kõrgrõhkkonna mõju ning paar-kolm päeva suuremat sadu ei tule. Öösiti on taevas selgem ja minimaalne õhutemperatuur langeb 5-8 kraadini ja selline järsk langus mõjub soojalembestele taimedele pärssivalt. Päevasoe kerkib üsna kiiresti paar-kolm kraadi üle 20 kraadi piiri.

7. augustil saabub Läänemere äärde esimene ja tõenäoliselt 9. augustil veel teinegi lõunatsüklon, mis tõstavad tuult ja toovad vihmahooge ning kergitavad temperatuuri taas südasuvisele kõrgusele.

Pärast 10. augusti kandub veel madalrõhkkonna servast vahetevahel sajuhooge. Kuu keskpaigast alates on põhjalaiustel tugevneva kõrgrõhkkonna korral oodata kuivemate ja mõõduka suvesoojaga ilmade ülekaalu.

Kuu viimases kolmandikus kõrgrõhkkonna mõjusfääri püsimisel langeb selgematel öödel õhutemperatuurifoon alla 10 kraadi, päeval aga kerkib ikka üle 20 kraadi.

Kuu lõpus on tõenäoliselt kõrgrõhkkond nõrgeneb ja saju tõenäosus suureneb ning siis ka ilm jaheneb.