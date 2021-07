Ninja-põnevik avab HÕFFil uute Eesti filmide võistluse

Raul ja Romet Esko ninja-põnevikuga avab Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival uute Eesti žanrifilmide võistluse.

Teist aastat järjest toimuva konkursi kavas on kuus filmi ja üks filmikassett – neist kuue puhul on tegu esilinastusega.

Esimesena jõuab festivali avamisel publiku ette vendade Eskode lühifilm „Vennad Toshibas – ninja-kaksikute sünd”, milles kaks praemunast sündinud ninja´t rändavad absurdses maailmas, kuni hakkavad kahtlema oma eksistentsi eesmärgis.

„See on lugu ninja-kaksikute sünnist. Filmitud ajal, mil reaalsus tundus olevat kadunud. Olime üpris tumedas kohas ning üritasime leida tähendust tühjas ja katkisena tunduvas maailmas. Ilmselt kaotasimegi filmimise käigus silmist reaalsuse ja jäime videohallutsinatsioonide lõksu. Film on inspiratsiooniks kõigile, kes on tundnud end olevat eksinud,” on kaksikvennad Eskod ise öelnud esilinastuse eel.

Esimest korda on ekraanil ka Toomas Aria kultusliku märulifilmi „Õiglus” järjeosa. Kauaoodatud õhinapõhises B-filmis, mis kannab pealkirja „Õiglus 2”, kuulutab maffia välja klaperjahi Ahtole, kes nad reetis ja Soome pages. Algab tagaajamine, kust ei puudu kiired autod, tulirelvad, plahvatused ega ka romantika…

Juba enne esilinastust on kõneainet pakkunud ka Susanna Šmanjovi film „Rikutud hing. Viirus”. See rohkete märulistseenidega pikitud B-fantaasia räägib kahe naise – üks neist transnaine – armastusest viiruse tagajärjel lagunenud apokalüptilises ühiskonnas, kus üks jõuk tahab seda suhet lõhkuda.

Mulluse žanrifilmide konkursi võitja Mart Sander on kokku pannud filmiõhtu „Sanderi õuduste tund”, mis koosneb kahest uhiuuest lühifilmist ja ühest ülilühikeste õuduslugude kassetist.

„Marzanna” on lugu vanast parunist, kes meenutab II maailmasõja viimastel päevadel oma noorusaja kummalist juhtumit, mis sundis teda isamajast lahkuma ja ülejäänud elu hotellis veetma. Esimest korda deepfake-tehnoloogiat kasutavas filmis mängib Sander ise nii verinoort kui muldvana parunit.

Filmis „Vaikusetu” on kaunis miljonäritütar tapnud oma jõhkra heliloojast armukese, mille järel hakkab teda piinama tapetu veel sündimata muusika. Vaikuse leiab ta alles siis, kui kohtab sõjas kuulmise kaotanud viiuldajat – kuid ka vaikusel on oma hind.

„Duubel 13” on ülilühikeste õuduslugude kassett, mis sai alguse TV3 saatest „Duubel”.

15 aastat tagasi ropult naljaka tudengifilmiga „Tulnukas ehk Valdise pääsemine 11 osas” laineid löönud Rasmus Merivoolt on võistlustules kogupere õuduskomöödia „Kratt”. Vanemad viivad nutisõltlastest lapsed maale vanaema juurde. Lapsed ei viitsi tööd teha ja meisterdavad krati. Elu alevis võtab uued tuurid. „Nad kõik tahtsid head, aga välja kukkus eriline klasterfakk,” kõlab mitme žanri piiril kõndiva filmi juhtlause.

Eelmise aasta lõpus PÖFFi noorte- ja lastefilmide festivalil Just Film esmakordselt ekraanile jõudnud „Kratt” linastub praegu Lõuna-Koreas Bucheoni fantaasiafilmide festivalil, millele augustis järgneb Montreali fantaasiafilmide festival. Eesti kinolevisse jõuab film vahetult enne Haapsalu festivali.

Kõiki filme tulevad Haapsallu esitlema nende autorid.

Konkursi võitja valivad taas välja Läänemaa ühisgümnaasiumi noored, tänavu on nendeks värsked vilistlased Marlene Schwindt, Hanna Pähn ja Kristjan-Sander Peterson ning abiturient Rasmus Kuslap.

HÕFFi juhi Helmut Jänese sõnul on festivali üks missioon propageerida kodumaiseid filme. „Oleme tunnistajaks ajajärgule, kus varem vaeslapse osas olnud žanrid, nagu ulme, õudus, B-film ja märul, on saanud uue hingamise ja loodame, et oma väikese panuse on selleks andnud ka HÕFF,” ütles ta.

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival toimub 13.–15. augustini. Kavas on ligemale 30 pikka õudus-, ulme- ja põnevusfilmi rohkem kui kümnest riigist, lisaks leiab aset arvukalt üritusi.

Kogu kava kuulutab HÕFF välja juuli teisel poolel.