Linnahooldus tegi Uuemõisa pargis heina

Fotod Arvo Tarmula

Uuemõisa pargis käis neljapäeval heinategu – Haapsalu linnahoolduse töömehed niitsid maha maanteepoolse tüki looduslikust niidust. Suurema osa niitmisega oodatakse augustini.

Haapsalu Linnahoolduse juhi Krista Vilta sõnul laenati heinateoks vajalik tehnika ühelt linnahoolduse töömehelt, kelle loomadele läheb ka maha niidetud ja rulli pressitud hein.

Mõne aasta eest renoveeritud Uuemõisa pargis on kokku 16 200 ruutmeetri suurune loodusliku kooslusega ala, kus püütakse säilitada elurikkust. See tähendab ka, et ala ei niideta enne kui seal olevad niidutaimed on ära õitsenud ja seemned laiali külvanud. „Tahaks, et seal oleks ülekaalus need taimed, mis seal kasvama peaks ja et nad jõuaks ära pudiseda ja end külvata,” ütles Vilta.

