Koidula tänav muutub kahesuunaliseks

Tuleva nädala teisipäevast reedeni on liiklusele suletud Vaba ja Rahu tänava ristmik ning Vaba tänava poolne sissepääs lossihoovi. Sel ajal on Koidula tänav kahesuunaline.

Haapsalu aselinnapea Innar Mäesalu ütles, et Koidula tänav on kahesuunaline vaid nendel kolmel päeval kui ristmik on suletud. Mäesalu hinnangul mahuvad autod Koidula tänaval liiklema. „Ma ei usu, et probleeme tuleb,” ütles Mäesalu.

Ajal, kui ristmik on kinni käib bussiliiklus läbi Posti, Koidula ja Metsa tänava kaudu. Haigla bussipeatus on ajutiselt Metsa 20 maja juures.

Tuleva nädala laupäevast on Vaba ja Rahu tänava ristmik taas avatud, kuid 19. augustini on suletud Rahu ja Posti tänava vaheline Vaba tänava lõik. Sel ajal sõidab buss Posti, Koidula ja Rahu tänavat mööda Vaba tänavale.

Vaba tänav on suletud Posti tänava remondi tõttu, sest Posti tänava sadeveed juhitakse mööda Vaba tänavat linnuse vallikraavi.