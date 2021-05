Juhtkiri: teadmatus

Et Haapsalu linn plaanib sel suvel remontida Posti tänava, on kõigile teada, sest sellest on räägitud juba eelmisest aastast saadik. Küll aga pole linnajuhid seni pidanud vajalikuks kohtuda peatänavaäärsete äride omanikega, et remondiplaanidest lähemalt rääkida.

Ühest küljest on see arusaadav, sest linnavalitsus ei tea praegu veel isegi, mis kuupäeval keelumärgid ette pannakse, freesimismasin Posti tänavale saabub ja remont algab. Veel vähem on teada, millal tee on nii üles kaevatud, et tänavaäärsetesse ettevõtetesse ei pääse. Ometi oleks viisakas ärisid ja elanikke linna plaanidega vähemalt kursis hoida. Kasvõi sellega, kas remondi ajal tekib olukord, et ettevõtted peavad uksed sulgema, sest nende juurde ei pääse isegi mitte jalgsi. Üks Posti tänava äärsetest äriomanikest on linnalt küsinud sedagi, kas ettevõtjatele on plaanis saamata jäävat kasu mingil moel kompenseerida, kuid vastust ta seni saanud ei ole.

Aasta eest pakkus linnavalitsus, et peatänava remont võiks alata juba aprillis, kuid sellest plaanist loobuti, sest kaks vanalinna viivat tänavat – Metsa ja Posti – ei saa korraga remondis olla. Kui nii juhtuks, oleks Haapsalu vanalinna autoga, veel enam, kaubaautoga pääsemine ülimalt keeruline. Metsa tänava remontijad on lubanud, et jaanipäevaks peaks see olema läbitav, millest annab järeldada, et juulis võiks Posti tänaval juba midagi toimuma hakata.

Ilmselt siiski ei hakka, sest ehitajaga lepingu sõlmimine on veninud. Veninud põhjusel, et remont läks algul plaanitust kahe miljoni võrra kallimaks ja nii pidi linn saama volikogult nõusoleku võtta teeremondiks laenu.

Teadmatus ongi kõige hullem, sest nii pole viiruskriisi tõttu niigi räsida saanud ettevõtjatel oma plaane kuidagi võimalik sättida. Pole ju raske Posti tänava ääres tegutsevatele ettevõtjatele öelda, et remondi alguse täpne kuupäev pole küll veel teada, kuid praegune plaan on selline. Kui ettevõtjale on konkreetselt öeldud, et enne juuli keskpaika ei juhtu midagi, saab ta oma plaanid seada vähemalt selle ajani.