Ettevõtjad ootavad infot Posti tänava remondi kohta

Haapsalu Posti tänava äärsed ärid ootavad kannatamatult infot selle kohta, millal algab peatänava remont, et selle järgi oma suviseid plaane seada.

Posti ja Uue tänava nurgal tegutseva pubi Vanaisa Juures omanik Jaan Kelner on sotsiaalmeedias teada andnud, et kirjutas linnale 29. aprillil hulga küsimusi, kuid neile vastust pole ta saanud.

Lääne Elul Kelnerit tabada ei õnnestunud. Kuid oma Facebooki postituses teatas Kelner, et on linnavalitsusest uurinud, millal remondialasse jäävaid ettevõtteid ehitustööde algusest ja kestusest teavitatakse ning kas ja millist kompensatsiooni on äridele plaanitud, et korvata ettevõtete remonttöödega häiritud majandustegevust.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!