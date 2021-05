Trinity Õismets ja Virgo Vallik Pärnu JK Vapruse aprilli parimad

Möödunud nädal oli täiesti eriline Lõuna-Läänemaa jalgpalli jaoks. Kaks jalgpallurit, kes nüüdseks teevad väga häid mänge meistriliigas, valiti Pärnu JK Vapruse aprillikuu parimateks.

Trinity Õismets ja Virgo Vallik teevad oma debüüthooaega Eesti kõrgeimas jalgpalliliigas.

Mõlemad on kaasa teinud kõigis seni peetud meistriliiga kohtumistes.

Õismets on kokku mänginud viies mängus ja suutnud lüüa ka ühe värava. Just aprillis peetud kaks väga head kohtumist ja värav Lasnamäe FC Ajaxi võrku tõid 17aastasele jalgpallurile Pärnu JK Vapruse treeneritelt ja fännidelt kuu parima tiitli.

Vallik on seni pidanud oma debüüthooajal premium liigas kaheksa mängu. Tema neli mängu aprillis avaldasid treeneritele ja fännidele sedavõrd muljet, et tuli ülekaalukas esikoht. Mõistagi olid erilised 18aastase ründaja kaks fantastilist väravat Nõmme Kalju ja FC Kuressaare võrku. Neist esimene, pealinnaklubile löödud 70meetrise soolojooksuga löödud võiduvärav pretendeerib ka aprillikuu kogu premium liiga ilusaima värava tiitlile.

Õismetsa ja Valliku puhul saame rääkida tõelisest fenomenist. Mõlemad on pärit väikestest küladest, Trinity Vatlast ja Virgo Tuudilt. Mõlemad said esimese jalgpallihariduse Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubis, kuid oluliseks peab pidama ka muud. Eriti seda, et nad õppisid väikestes algkoolides. Turvaline lapsepõlv ja tugi kodust, hea kasvukeskkond Vatla ja Tuudi algkoolides, esimene palliplats ja esimesed kehalise kasvatuse õpetajad Ruth Lobjakas, Meelis Põhako ja Hillar Laos panid sellele aluse. Kurb, et kumbagi algkooli enam kahjuks ei eksisteeri. Need on suletud.

Vallik on tulnud Eesti noorte meistriks 1500 m takistusjooksus ja võstelnud 100 m jooksus Eesti noorte meistrivõistlustel finaalis ning saavutanud Eesti murdmaajooksu meistrivõistlustel hõbemedali.

Õismets on 1500 m takistusjooksus olnud noorte meistrivõistlustel neljas ja viies, hüpanud 14aastaselt kõrgust 1.50 ja kuulunud kettaheites omavanuste Eesti kümne parema hulka.