Läänemaale lisandus üks uus nakatunu

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 3 400 koroonaviiruse testi, neist positiivseid 131 ehk 3,8 protsenti.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim positiivseid Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 69 inimesel. 55 Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 21, Tartumaale kümme, Pärnumaale kaheksa ning Lääne-Viru- ja Valgamaale kuus positiivset. Viljandi- ja Põlvamaale lisandus kaks ning Jõgeva-, Järva-, Lääne-, Saare- ja Võrumaale üks uus nakkusjuht. Hiiu- ja Raplamaale uusi positiivseid ei lisandunud. Kahe positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 314,4 ning positiivsete osakaal 6,8 protsenti.

Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi COVID-19 haigusjuhtumeid 19, haiglaravi vajab 220 patsienti. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 66 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 155 inimest (70 protsenti).

Ööpäeva jooksul suri kaks koroonaviirusega nakatunut – 53-aastane mees ja 72-aastane naine. Kokku on Eestis surnud 1 222 koroonaviirusega nakatunut.

Ööpäeva jooksul manustati 3 456 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud 400 382 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 179 002 inimesel. Üle 70-aastaste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 64 protsenti. 70+ vanusegruppi on üle 60 protsendi vaktsineeritud kõikides maakondades, välja arvatud Ida-Virumaal.