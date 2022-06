Koroonaviirus ähvardab taas pead tõsta

Viimase kuu jooksul püsib koroonaviirusega nakatumine Läänemaal kerge langusega stabiilne, kuid terviseamet ennustab Eestis peagi nakatumiste kasvu.

Möödunud nädalal lisandus Läänemaale 13 laboratoorselt kinnitatud koroonaviirusega nakatunut, ülemöödunud nädalal seitse. Mai viimasel kolmel nädalal lisandus 14–20 nakatunut nädalas.

Esmaspäevahommikuse seisuga vajas üle Eesti koroonaviiruse tõttu haiglaravi 24 patsienti. Kokku oli haiglates 59 koroonaviirusega nakatunud inimest, ülejäänud nakatunud vajasid haiglaravi teiste haiguste tõttu.

Läänemaa haigla ravijuhi Alge Vare sõnul satub Läänemaa haigla erakorralise meditsiini osakonda aeg-ajalt koroonaviirusega nakatunuid, kuid haiglas koroonahaigetele enam eraldi osakonda pole. Kõik haiglaravi vajavad nakatunud saadetakse kas Lääne-Tallinna keskhaiglasse või Tallinna lastehaiglasse.

Terviseameti hinnangul langeb sel nädalal haiglaravi vajavate nakatunute hulk alla 50, kuid tõuseb taas juuni lõpus või juuli alguses.

Tõusu prognoositakse, sest nakkuskordaja on Eestis tõusnud üle ühe ehk keskmiselt nakatab üks haigestunu enam kui ühte inimest. Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepp ütles, et nakatumine on kasvanud kõigis üle 60aastaste vanuserühmades.

Ka levib Euroopas üha enam omikroni alamtüvi BA5. Esmalt sai see tüvi valdavaks Portugalis, kus nakatunute hulk tõusis kiiresti. Portugali näite puhul saab öelda, et uus tüvi ei too kaasa suuremat suremust ega raskemat põdemist. Suur nakatumine on praegu ka Saksamaal.

Riskimaatriksi järgi on praegu koroonaviiruse leviku tase madal ja madal on ka viiruse sisaldus reovees. Reoveeuuringus on kõik Eesti piirkonnad kaardil märgitud rohelisega. Kõige rohkem oli viirusosakesi Harjumaa proovides, neist enim Tallinnas.

Kõrgeim on koroonaviirusega nakatumine Harjumaal, kus viimase 14 päeva jooksul on 100 000 elaniku kohta nakatunud 152,4 inimest, Raplamaal (144,2) ja Pärnumaal (118,1). Möödunud nädalal lisandus üle Eesti 840 positiivset koroonatesti. Mai algusest testitakse PCR-testiga vaid üle 60aastaseid ja riskirühma kuuluvaid inimesi.