Juhtkiri: rasked ajad kipuvad kestma

„Arvan, et see „huvitav rahvusvaheline olukord“ kestab meie jaoks veel vastikult kaua,“ ütleb tänase lehe intervjuus erumajor ja endine Eesti kaitseatašee abi Moskvas Agur Benno.

Esimene ehmatus, mis tabas Eesti ühiskonda Venemaa kallaletungi järel Ukrainale, on möödas. On tegelikult päris kole mõelda, et harjume uue reaalsusega, kus on kindel koht möödunud päeva sõjauudistel. Vaheldumisi tabab meid lootus, kui keegi on ukrainlastele relvi lubanud, ja pettumus, saades teada, et nii lihtsalt see siiski ei lähe.

Oleme kuulnud äärmuslikke pakkumisi. Venemaa lubas algul toime tulla mõne päevaga, mis oli õnneks tühi lubadus. Pärast seda oleme kuulnud, et ukrainlastel tuleb vastu pidada veel kümme päeva, enne kui murdepunkt saabub. Siis kuu lõpuni… Ei mäleta enam, millisest kuust oli jutt. Räägitud on ka suve lõpust ja aasta lõpust. Küsimus pole aga selles, kui kaua me jõuame kõikuda lootuse ja pettumuse vahel.

Selle eest, et ukrainlaste vastupanu ja võitlustahe ei vaibuks, on okupandid ise kõvasti vaeva näinud. Kuidas edasi, sõltub erumajori sõnul paljudest asjadest – nii abist, mida ukrainlastele antakse, kui ka sellest, kui kauaks sõjakat vaimu jätkub. Ukraina võitlusvaimu püsimist ei saa kahtluse alla seada. Suurem küsimus on läänes.

Nelja riigi presidentide üleeilne visiit Kiievisse oli julgustav. Tuleb kõvasti pöialt hoida, et nn reaalpoliitika suuriikide valmisolekut Ukrainat päriselt abistada ei hajutaks.

Benno arvates ei ole vastupanuvaimu püsimine Eestis probleem. Et see nii jääks, tuleb endale aru anda, et tegemist ei ole lühiajalise õnnetu sündmusega. Pinge jääb püsima pikaks ajaks, segaduste ajajärk kestab kaua ja keegi ei garanteeri, et ei lähe veel segasemaks, ohtlikumaks või keerulisemaks.

See, et pessimismi kõrval oleks põhjust ka optimismiks, on meie enda kätes. See on meie valikute, otsustamise ja tahte küsimus.