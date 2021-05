Haapsalu plaanib ühendada linnavalitsuse ja riigimaja

Haapsalu linnavalitsusel on plaan kolida Posti tänava hoonest lossiplatsi äärde politseimaja kõrvale ja ühendada linnavalitsuse hoone riigimajaga.

Haapsalu linnapea Urmas Sukles ütles, et uue linnavalitsuse maja laenurahaga ehitamine on ebatõenäoline, kuid linn on rääkinud Riigi Kinnisvara ASiga, et ühendada plaanitav riigimaja ja linnavalitsus.

Suklese sõnul on praegu plaan selline, et riik ehitab lossiplatsile uue ökonoomse maja ja linn hakkab re

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!