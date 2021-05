President Kersti Kaljulaid külastas Läänemaad

Neljapäeval Läänemaad külastanud president Kersti Kaljulaid käis kahes ettevõttes ja linnusemuuseumis ning kohtus omavalitsusliidu juhtide, naiste tugikeskuse esindajate ja kaitseliidu Lääne malevaga.

President ütles, et Läänemaal tal üllatusi ette ei tulnud. „Olen nelja aasta jooksul varemgi Läänemaal käinud ja mõnikord on vabatahtsi ka merd mööda tuldud. Mõned protsessid, millest paar aastat tagasi sai räägitud, on valmis saanud,” ütles Kaljulaid visiidi lõpus.

Kaljulaidi visiit Läänemaal algas Cipaxi ja Haapsalu uksetehase külastamisega.

Presidendi sõnul on ta sel kevadel oma visiitidel üritanud vaadata just neid ettevõtteid, mis on loodud taasiseseisvumise ajal. „Vaadata, kuidas nemad tulevad toime tootlikkuse tõstmisega, sest kui nad alustasid, olime kõigile oma välispartneritele oluline kulueelis. Täna on see kadunud, sest Eesti on keskmise palga edetabelis maailmas 30. kohal,” ütles president. Ta lisas, et on ol

